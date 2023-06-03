تعرف على توصيات لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس فى الكنيسة

القاهرة - سامية سيد - عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسيةجلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسةالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.

وجاءت أبرز توصيات لجنة الرعاية والخدمة الآتى:

- تفعيل اشتراك الخدام بمعهد تدريب خدام ذوى القدرات الخاصة بالإيبارشيات المختلفة، مع إنشاء موقع إلكتروني للجنة لسهولة التواصل مع الإيبارشيات.

- تفعيل مكتب التنمية بكل إيبارشية يقوم بتحديد الاحتياجات التنموية على أن تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتقديم الدعم الفني.

- التسجيل المستمر والمنتظم على قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية مع الاهتمام بتعليم الأطفال وزيادة الدعم لهذه الخدم.

- نشر ثقافة كفالة الأطفال وهي مبادرة حكومية تحت عنوان طفل يحتاج لأسرة وأسرة تحتاج لطفل.

- التنسيق مع المراکز المتخصصة لعلاج الإدمان بالمجان والتي قامت الدولة بإنشائها على أعلى مستوى، وتوصى اللجنة بتشجيع الخدام بالالتحاق بالمركز القبطي للدراسات النفسيــة لإعداد كوادر لهذه الخدمة.

- الاهتمام بخدمة المغتربين للدراسة أو العمل في نطاق كل إيبارشية.

- حث الآباء الأساقفة والكهنة على الاهتمام بنشر التوعية بتجنب زواج الأقارب لآثاره الخطيرة من حيث إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية.

- التوعية بثقافة التبرع بالأعضاء، مثل عمليات زراعة الكبد.

- الاهتمام برعاية فئات الخدمة المتنوعة (مغتربين – أيتام – معاقين –مسجونين –حالات خاصة – مدمنين ..) وأسرهم ، اهتمامًا روحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتدريب الخدام ليصبحوا مؤهلين لخدمتهم مع إنشاء بيوت خاصة بكل فئة والتنسيق بين الإيبارشيات لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمة.