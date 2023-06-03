الكنيسة الأرثوذكسية تصلى صلاة السجدة مساء اليوم احتفالا بعيد العنصرة

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة غدا الأحد 4 يونيو، والذى يوافق 5 بؤونة فى التقويم القبطى، وذلك بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، حيث يقصد بهحلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود السيد المسيح بـ 10 أيام بحسب ما جاء فى رواية سفر أعمال الرسل.

ويصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة، والتى تبدأ فى الكنائس ليل اليوم السبت، حيث يؤديها الأقباط ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيدالكنيسة مرتين في طقس الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.

ويطلق على هذا العيد عيد الخمسين أو أحد العنصرة أو أسبوع العنصرة لاسيما فى إنجلترا، حيث يكون يوم الإثنين التالى إجازة، ويُسمى عيد الخمسين بهذا الاسم لأنه يتم الاحتفال به بعد أحد عيد القيامة بسبعة أسابيع (أى خمسين يومًا)، كما يقع عيد الخمسين فى اليوم العاشر من عيد الصعود.

ويبدأ الأقباط منذ الغد فى صوم الرسل الذى يمتد حتى 45 يوما، لمشاركة الرسل فى صومهم وصلاتهم التى تجسد بدء خدمتهم وتبشيرهم بالمسيحية فى كل الأقاليم.