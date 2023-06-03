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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات فى الكهرباء والربوتات.. معرض للابتكارات العلمية لطلاب هندسة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدا على تشجيع الجامعة لهم ومساعدتهم على تطبيقها فى صورة مشروعات حقيقية يمكنها الدخول في عجلة الإنتاج و خدمة المجتمع.
وكان من أبرز المشروعات بالمعرض مشروعات لمساعدة ذوى الإعاقة مثل مشروع يد الروبوت Robot Hand والذى يساعد في تحسين حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأطراف الصناعية، ومشروع نظارات ذكية تساعد على تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو فقدانه، وتسمح لهم بالتحرك بسهولة وتحسين مستوى استقلاليتهم وحريتهم في الحركة.
كما شمل المعرض مشروعات لتحقيق الاستدامة البيئية مثل Hydraulic bridge يعمل عن طريق Stepper Motor ويهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، مشروع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للتقليل من الضوضاء وتلوث البيئة عن طريق لوح الطاقة الشمسية المثبت أعلى السيارة والذي يقوم بشحن البطاريات الموجودة فيها لاستخدامها فى اوقات غياب الشمس.
ومشروع Smart Road حيث يتم توزيع أعمدة الإنارة في الشارع إلى مجموعات، تتضمن كل مجموعة ثلاثة أعمدة، ولكل مجموعة جهاز استشعار لحركة السيارة، فما إن يتم رصد سيارة في الطريق يتم تفعيل إضاءة المجموعة وتظل مضاءة حتى تصل السيارة إلى جهاز الاستشعار التالي فتطفأ أوتوماتيكيا، وبذلك فإن المجموعة تُضاء فقط مع تقدم السيارة في الطريق، بالاضافة الى مشروع Smart Home مزود بشبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير تجربة متكاملة للمستخدم. كما شملت المشروعات مشروع حفار التخريم Excavator Drill وهو يستخدم فى صناعات متعددة مثل الصناعات المعدنية بانواعها والتعدين والبناء والطاقة المتجددة،
ومشروع Laser Light Security System وهو جهاز إنذار ضوئي يساعد على حماية السيارات، والمكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرقة.
جدير بالذكر، أن كلية الهندسة جامعة دمنهور بدأت الدراسة فيها لأول مرة خلال العام الدراسى الحالى 2022-2023، ويعد وصول الطلاب فى خلال السنة الاولى لدراستهم فى الكلية الى هذا المستوى المميز فى تطبيق ما درسوه انجازا كبيرا للكلية الناشئة وللطلاب فى سنتهم الاولى فى دراسة الهندسة.
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