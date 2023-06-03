شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 4 سنوات الحد الأدنى للتقديم لـ kg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية الحد الأدنى للتقديم لرياض الأطفال ل kg1 للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، ب 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، على أن يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر 2023.

وأكدت المديريات التعليمية، أن ولى الأمر يقوم بالتقديم لابنه مع كتاب الرقم القومى للطفل الموجود بشهادة الميلاد المميكنة ولا يمكن أن يكرر كما يتاح لولى الأمر أن يقوم بتعديل أى بيانات خلال الفترة المتاحة للتقديم والتى بدأت 1 يونيو الحالى وحتى 30 من نفس الشهر، مشددة على أنه يتم احتساب سن الطفل إلكترونيا ومن ثم يجب كتابة الرقم القومى بكل دقة.

وشددت المديريات على أن ولى الأمر يقوم بمتابعة نتيجة تنسيق التقدم لرياض الأطفال مع الإدارات التعليمية، كما حددت المديريات أوراق التقدم لرياض الأطفال ومحتويات الملف كالتالى" أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وملف كامل الدمغات و10 صور شخصية حديثة للطفل وإثبات محل السكن.

وحذرت المديريات التعليمية من جمع أى مبالغ تحت أى مسميات خارجة عن المصروفات الدراسية.