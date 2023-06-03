شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى التراجع عن صرف تعويضات لأهالى "توسعات ميناء العريش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية فى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء المعنيين.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندريةالحكومة تنفى التراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء

تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، غدا الأحد، تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الاعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة. زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات يرافقها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتروميتر، والمهندسة زينب السويدى الرئيس التنفيذى للمدرسة، ولفيف من قيادات مؤسسة قوى عاملة مصر. صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية، "سكن كل المصريين"، بمدينة العاشر من رمضان. وزير الإسكان: تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودى الدخل بالعاشر من رمضان تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة جديدة، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين. نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة متاحة الآن فى المدارس أتاحت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%. نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة متاحة الآن فى المدارس السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات جيل بايدن تزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وتؤكد:شباب مصر حاضرها ومستقبلها

بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة غدا.. 35 جنيها رسوم المادة

حددت المديريات التعليمية رسوم استخراج وطبع وتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 50 جنيها تحصل من الطلاب. أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا و660 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة ». الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ295 ألفا من راغبى الزواج خلال 3 أشهر

المديريات تحدد رسوم استخراج استمارة الشهادة الإعدادية للناجحين بـ50 جنيها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، وشهدت البلاد أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة.

وصلت لـ44.. الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة مسجلة خلال الـ48 ساعة الماضيةالأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة فى نهائى أفريقيا

يعقد البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، جلسات مكثفة مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد، لتجهيزه للمشاركة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، المقرر له مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، بعد استبعاد محمد الشناوى الحارس الأساسى من القائمة بسبب الإصابة بمزق فى عضلة السمانة، بجانب معاناة على لطفى الحارس الثانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.