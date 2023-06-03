شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى الزراعة خلال 9 سنوات.. الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة شهدها القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية، إذ أولى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بالقطاع منذ عام 2014. وبدأت الإنجازات بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان والذى يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة









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