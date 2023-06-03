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طفرة فى الزراعة خلال 9 سنوات.. الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى الزراعة خلال 9 سنوات.. الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة شهدها القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية، إذ أولى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بالقطاع منذ عام 2014.

 

وبدأت الإنجازات بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان والذى يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

 

الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة
الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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