شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناقش مشروعات التطوير 2023/2024.. الأولوية لذات النفع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بطرح الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2023 بدءا من أول يوليو المقبل مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات علي أكمل وجه.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده للوقوف على نسب الإنجاز النهائية بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 /2023 والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوي النظافة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات التي تم تنفيذها والصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامة لها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً ان الخطه الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات بضرورة الالتزام بعدداً من المعايير في كراسات الشروط المقرر طرحها والخاصة بتنفيذ المشروعات الجديدة، ومنها اختيار أفضل المواصفات والمعايير الفنية في أعمال التطوير لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة أولا بأول مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق قبل الشروع في التنفيذ وذلك القيام بأعمال التحويلات اللازمه للمرافق المتعارضة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم قبل البدء في أعمال رصف وتطوير المحاور والشوارع المرورية للاستفادة منها في مسطح الطريق مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتيسير الحركة المرورية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي بوحدة المتغيرات المكانية خلال الفترة من 2022/1/1 وحتى 2023/5/27، حيث كلف محافظ الجيزة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيرات التي لم يتم الرد عليها.

الاجتماع الذي ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الإسكان والطرق مدراء التخطيط والمتابعة علي مستوى المحافظة.