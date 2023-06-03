شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية فى يومها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس الجامعة ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.