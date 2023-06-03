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تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب بالمدارس مجانا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بجميع مدارس المحافظة بشكل موحد يومي السبت والأحد الموافق 3 و4 يونيو الجاري وإتاحتها للطلاب مجانا دون أي مقابل مادى تحت أى مسمى.

 

وقالت المديرية في بيان لها، إنه حرصا من قيادات المديرية على مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم، أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تعليمات بنشر نتائج الصف الأول الثانوى بجميع مدارس الجيزة مجانا وبدون أى مقابل مادى تحت أى مسمى، على أن تقوم إدارة كل مدرسة بتعليق كشوف النتائج على جدران المدرسة من الداخل ليعرف كل طالب نتيجته دون مقابل مادى، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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