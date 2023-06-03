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مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث اصطدام قطارين شرق الهند

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث اصطدام القطارين الأليم الذي وقع في شرق الهند، وأسفر حتى الآن عن وفاة 288 شخصًا على الأقل، وأكثر من 900 جريح. 

 

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى جمهورية الهند حكومةً وشعبًا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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