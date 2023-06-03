شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث اصطدام قطارين شرق الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث اصطدام القطارين الأليم الذي وقع في شرق الهند، وأسفر حتى الآن عن وفاة 288 شخصًا على الأقل، وأكثر من 900 جريح.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى جمهورية الهند حكومةً وشعبًا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.