شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، عاصفة ترابية غطت سماء أسوان، وأدت إلى انتشار الأتربة، مع زيادة سرعة الرياح فى جنوب المحافظة.

وحذرت محافظة أسوان، قائدى السيارات، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية أثناء فترة العاصفة الترابية لحين انتهائها، لانعدام الرؤية نسبيا على الطرق السريعة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم، فى أسوان الصغرى 32 درجة، والعظمى 46 درجة.