شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم.. الآن بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الفيوم، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني ـ لعام 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح 79.1 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، بلغ 64 ألفاً و332 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و 34 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 79.1 %، وحصل 126‪ طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية

وأضاف المحافظ، أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت 96.4 %، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 85.7%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 100‪ %

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90.17%، وبلغت نسبة النجاح بإدارة شرق الفيوم التعليمية 88.57%، ، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77.62%.

وتابع محافظ الفيوم، أن إدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 75.19%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 75.15%، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 74.26%، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 73.24%.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، الى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب.