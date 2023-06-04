شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.."سوهاج الجديدة" أحدث مدن الجيل الثالث باستثمارات 102 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة "حياة كريمة”، المشروع الأضخم الذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري وخاصة الصعيد، وتم إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتركيز في مرحلته الأولى على محافظات الصعيد، فبنسبة 65% من مراكزالمرحلة الأولى كانت من نصيب الصعيد بنحو 52 مركزا، و63% من إجمالي عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عددالمستفيدين إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون بالمرحلة الأولى، وتم اعتماد تنفيذ 8100 مشروع في الصعيد بتكلفة 180 مليارجنيه من 270 مليار جنيه هي التكلفة الكلية للمبادرة في المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مدينة سوهاج الجديدة هي أحد مدن التوأمة، وبالرغم من صدور قرار إنشائها في مطلع الألفينات، إلا أنه بحلول عام 2014 لم يكن يقطن بها إلا بضع عشرات من الأسر فقط، بدون خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج الجديدة، ومع تصميم الرئيس السيسي على سرعة إعمار الصعيد، كانت مدينة سوهاج من المدن التي انصب عليها التركيز بشكل كبير في تنفيذ عملية تنمية حقيقية نراها اليوم في أرض الواقع.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج بحوالي 102 مليار جنيه بداية من منتصف عام 2014 حتى ديسمبر 2022، وذلك في 6 محاور تضمنت "المجمعات الصناعية، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية".