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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/6/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:09  ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء  9:24

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد  صلاة العصر 4:26 م 

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:22  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 12:41 

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:04 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:22  ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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