شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:09 ص موعد صلاة الظهر 12:53 ص موعد صلاة العصر 29: 4 موعد صلاة المغرب 7:53 م موعد صلاة العشاء 9:24 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:09 ص موعد صلاة الظهر 12:58 موعد صلاة العصر 4:37 موعد صلاة المغرب 8:00 م موعد صلاة العشاء 9:34 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:03 موعد صلاة الظهر 12:49 م موعد صلاة العصر 4:26 م موعد صلاة المغرب 7:50 م موعد صلاة العشاء 9:22 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:06 وقت صلاة الظهر 12:41 موعد صلاة العصر 4:11 م وقت صلاة المغرب 7:36 م وقت صلاة العشاء 9:04 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:22 ص موعد صلاة الظهر 12:47 ص موعد صلاة العصر 10: 4 موعد صلاة المغرب 7:37 م موعد صلاة العشاء 9:01

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