شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الازهر تنعى الدكتور محمود وهبة الحاصل على الدكتوراه فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة الازهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود وهبة المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذى وافته المنية اثر إصابته بـ"الكانسر".

وكان قد أعلن رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تتحمل نفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ويخرج من المستشفى، في وقت سابق.

وكان قد كشف الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، حقيقة انتشار صور لمناقشة دكتوراه لمدرس بالكلية فى المستشفى، حيث أكد العميد أن الباحث محمود وهبة كان قد انتهى من رسالته عن الفلسفة فى الاحصاء لكن نظرا لاصابته بمرض الكانسر، حال دون مناقشة الرسالة .

واضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات الأكاديمية فى مناقشة الباحث بالمستشفى، حيث رحب رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والذى وجه بتذليل كافة العقبات، ليستطيع الباحث من مناقشة رسالته، وبالفعل جميع لجنة المناقشة رحبت وانتقلت للمستشفى والتى قامت إدارتها بتجهيز قاعة للمناقشة وجهزتها بجميع الإمكانات التى تتوفر بقاعات المناقشة بالكليات، وتم حضور الباحث ومعه الطاقم الطبى والذى حضر على سرير مجخز باجهزة طبية، واستمرت المناقشة لمدة ساعتين وتم منحه درجة الدكتوراه .