شكرا لقرائتكم خبر عن "مطار مرسى علم" يستقبل 21 رحلة سياحية من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا والتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم السبت لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر وصول 4 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا و5 رحلات من التشيك و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة فى المطار، بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط ثم الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.