شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تسلم خطابات المراقبين والملاحظين فى امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023، غدا الاثنين 5 يونيو الحالى، على أن يتم فتح باب الاعتذارات الثلاثاء 6 يونيو.

وحددت الوزارة حالات يتم قبول الاعتذارات فيها:

- قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار اصل خطاب الندب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة بدون مرتب.

وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول اى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.