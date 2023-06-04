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"بوابة المرور" تتيح حجز المواعيد بوحدات التراخيص الإلكترونية.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص واشترطت مجموعة من الخطوات التى يجب توافرها:

 

- بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

 

- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

 

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.

 

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

 

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

 

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

 

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

 

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

 

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

 

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

 

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.

 

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي والوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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