شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. و35 جنيها رسوم المادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الاعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول"، بنسبة نجاح بلغت 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.