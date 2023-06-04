شكرا لقرائتكم خبر عن %77 من القراء يتوقعون فوز الأهلى على الوداد بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تتوقع فوز الأهلى على الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا؟"، توقع غالبية القراء فوز الأهلى على الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا. وتوقع 77% من القراء فوز الأهلى على الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما توقع 23% من القراء عدم فوز الأهلى على الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

نتيجة الاستطلاع

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