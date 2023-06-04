شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر "الظاهر بيبرس" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة - مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة .

ويحضر الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.