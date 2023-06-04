شكرا لقرائتكم خبر عن أفخم وسيلة نقل.. أول جولة داخل المونوريل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعتبر المونوريل "أشيك" وسيلة نقل جماعية وتعطى الراكب رفاهية الرؤية من الأعلى، حيث يمر القطار على كمر خرساني بارتفاعات كبيرة تمكن الراكب من الرؤية لكل المشاهد بالمسار.

وأهم ما يميز قطار المونوريل عن باقى وسائل المواصلات، أنه يسير بدون سائق، ويتم التحكم فيه عن بعد من خلال مركز التحكم والسيطرة، كما أنه مدعم بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث تضم كل عربة 4 كاميرات مراقبة، كما أن القطار مثبت به من الأمام كاميرات لرصد الطريق.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.