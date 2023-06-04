شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نتعامل مع أى عطل بخبرات متراكمة وكفاءة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإنقاذ السفينة استعدادها لقطرها من الكيلو 12 ولا يوجد في هذه المسافة ازدواج لعبور باقي السفن، لذلك تعطل بعدها 8 سفن لمدة ساعة أو أقل في جهة الشمال، لكن جهة الجنوب مستمر عمل السفن فيها، وهناك انتظام فى حركة السفن.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، إن وجود كافة الإجراءات والاحترازات من متابعة قاطرات بجوار السفن وقت العبور لرصد تحركها، وفي حالة حدوث عطل تتحرك القاطرات من المناطق القريبة للسفينة العاطلة، وتحرك 3 قاطرات من بورسعيد وهي المنطقة الأقرب لها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن هناك جاهزية كاملة من الفرق المختلفة من هيئة قناة السويس بخبرات متراكمة وكفاءة عالية والتدريب المستمر فى التعامل في عمليات الإنقاذ وكل الأطقم يواصلون التدريب للتأكد من الكفاءة والجاهزية، لافتا إلى أنه يكون قاطرات خلف السفن، ويتم التعامل مع البلاغ بشكل سريع.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه سوف يتم عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكيلو 17 لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب.