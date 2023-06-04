شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تشجيع طلاب الجامعة على الاشتراك فى المسابقات المحلية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11" والتي يتم تنظيمها في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل لابد من تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، مؤكدًا أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حصدت 17 جائزة في حفل ختام مهرجان "ابداع 11" في مختلف المجالات، وهي القصة القصيرة، والرواية، والفنون التشكيلية متخصص "أشغال"، والفنون التشكيلية - غير متخصص "أشغال"، والقصة القصيرة، والمراسل - متخصص، والعروض المسرحية - غير متخصص، والفنون الشعبية فردي، والفنون الشعبية جماعي، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والغواصات الآلية والروبوتس، والإنشاد الجماعي، والترانيم الجماعية، وأفضل ألحان، وأفضل ملابس.

وكانت النتائج على الترتيب التالي:

حصل على المركز الأول في مجال الترانيم: الطلاب مارك شريف كلية الحقوق، وإبرام وجيه بشاي كلية الحقوق، ومارينا عاطف صادق كلية الصيدلة، واندى رأفت سمير كلية الإعلام، ومريم طلعت إسرائيل كلية التربية النوعية، ومارى صموئيل وجيه كلية التمريض، ومريم عازر كيرلس كلية الحقوق.

كما حصد المركز الأول فى الفنون الشعبية: الطلاب شيماء السيد عبدالرسول كلية التجارة ك، وسلمى أحمد محمد كلية التجارة، وندين صلاح محمد كلية الآداب، وسلمى محمد على كلية التجارة، وجنة عبدالحليم محمد كلية الإعلام، وزينه أحمد على كلية التجارة، وروان محمود محمد كلية الحقوق، وبسنت محمد فؤاد كلية التجارة، ورنا طارق كلية دار العلوم، وبسنت رحمى كلية التجارة، وعمر مصطفى حقوق، وأحمد محمد مصطفى كلية الحقوق، ومحمد عاطف كلية التجارة، وعبدالرحمن جمال سعيد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وانطونيوس سامى كلية التجارة، وباسل محمد غريب حقوق، وأحمد محمد عبدالوهاب كلية التجارة، وعبدالله يحيى سعد التجارة، ومحمد علاء الدين كلية الصيدلة، وخالد طلعت حسن كلية الحقوق، وماهر جمعه كلية التجارة، وأمير ماهر كلية الحقوق، ورضا أحمد كلية الحقوق.

وفاز الطالب أحمد زينهم سعد كلية طب بالمركز الأول، والطالبة نها ربيع عبدالغنى مركز ثان، والطالبة سندس سمير إبراهيم مركز ثالث فى الأشغال الفنية غير متخصص بمجال الفنون التشكيلية.

وحصل العرض المسرحى أسطورة دروين كلية العلوم على جائزة أحسن ملابس للطالبة ندى محمد محمود وأيضا حصل على جائزة أفضل غناء جماعي.

وحصدت الطالبة سارة حسن الكومى على المركز الأول في الأشغال الفنية متخصص والطالبة سلمى بسام إبراهيم كلية التجارة المركز الثانى في الرسوم والجرافيك غير متخصص.

وفاز الطالب عبدالله خالد عبدالمنعم بكلية الهندسة، المركز الثانى فى القصة القصيرة، وحصل الطالب مينا مجدى مبارك كلية الطب البشرى مركز ثان مجال الرواية، وحصل الطالب أحمد حسن السيد كلية الاعلام مركز ثانى متخصص مراسل تليفزيونى، والطالب أحمد الحسينى عبدالله كلية الإعلام المركز الثالث مراسل تليفزيونى متخصص.

أما في مجال الاختراعات والابتكارات العلمية فقد حصل كل من زهرة وليد محمد وعلى بدرى عبدالنعيم وكيرلس نشأت نجيب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة على المركز الثانى فى مجال الغواصات والروبوتكس، وحصل كل من مروة محمد حسين ونهاد عادل عزالدين بكلية التجارة الفرقة الرابعة على المركز الثالث فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وحصد كل من، آلاء أحمد راشد كلية الزراعة، وإسراء أيمن عثمان كلية التجارة، وأيمن عبدالمنعم كلية الإعلام، وعلى محمود محمد كلية الحقوق، ومحمد سيد كلية الهندسة، ومحمد إيهاب كلية الإعلام، ومؤمن عادل كلية التمريض، وأحمد محمد سيد كلية التجارة على المركز الثانى فى مجال الإنشاد الديني.