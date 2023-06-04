شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الخطيب المثالى لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2023م ، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.
الجوائز :
الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% .
الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% .
الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% .
بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % .
للاشتراك:
• المشاركة بخطبة واحدة فقط فيما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك وإرسال رابط الفيديو على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy2H_81oWvtZU1bbZVN736n4rPf8d9n-ob3jpDLkHA0XWTQ/viewform?usp=sf_link
علمًا بأن مدة التقديم شهر من تاريخ الإعلان.
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