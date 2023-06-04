شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجاءت المواعيد كالتالى: * السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة. * الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية". * الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز