أخبار مصر

الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

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القاهرة - سامية سيد -  

وجاءت المواعيد كالتالى:

* السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.

 

* الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".

 

* الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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