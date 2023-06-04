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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إنجازاتها فى التأليف والترجمة والنشر.. 427 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا والان مع تفاصيل الخبر
• تم تأليف (14) كتابًا جديدًا هي: (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2 - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - العملات الافتراضية المشفرة - الاجتهاد ضرورة العصر - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم الحديث - موسوعة الخطب العصرية جــ11)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (119) كتابًا.
• تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.
• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 5 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (57) كتابًا ، كما تم ترجمة ( 8 ) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (69) كتابًا ، كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (23) إصدارًا، كما تم إصدار (6) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) كتابًا.
موسوعة الثقافة الإسلامية
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