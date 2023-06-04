شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 5.5 جنيه.
-البطاطس بـ 7 جنيهات.
-البصل الأبيض بـ 14.75جنيه.
-البصل الأحمر بـ 14.75جنيه.
-الكوسة بـ15 جنيها.
-الجزر بـ11 جنيها.
-الخيار بـ 16.5 جنيه .
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
ـ البامية بـ30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .
-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات.
-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه.
-الليمون بـ 15جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 21 جنيها .
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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