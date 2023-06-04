أخبار مصر.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسى، نظيره الموريتانى محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية، ويعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى بقصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية، ويعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " إعادة التدوير.. الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة"، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير، ومراحلها الأساسية، ومناقشة الجدوى الاقتصادية لها، كما تطرَّق التقرير للحقائق والأرقام ذات الصلة بعملية إعادة التدوير على مستوى مصر والعالم، والفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.
توافقت لجنة "6+6" الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب العضو باللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابات.
قال أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أول ظهور له بعد اختفائه من معسكر المنتخب الوطني في تونس 20 مايو الماضي.
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