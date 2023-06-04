شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مباحثاتى مع رئيس موريتانيا عكست إرادتنا المشتركة لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفي، إن المباحثات مع نظيره الموريتاني كانت مكثفة وبناءة، مؤكدًا تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العريقة مع موريتانيا.

وأضاف الرئيس السيسى أن المباحثات عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، والتنسيق على المستويات كافة.