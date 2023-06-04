شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عقد اللجنة العليا بين مصر وموريتانيا العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفي، إن المباحثات مع نظيره الموريتاني كانت مكثفة وبناءة، مؤكدًا تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العريقة مع موريتانيا.

وأشار الرئيس السيسى إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال هذا العام.