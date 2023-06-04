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الرئيس السيسى: عقد اللجنة العليا بين مصر وموريتانيا العام الجارى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

 

وقال الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفي، إن المباحثات مع نظيره الموريتاني كانت مكثفة وبناءة، مؤكدًا تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العريقة مع موريتانيا.

 

وأشار الرئيس السيسى إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال هذا العام.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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