شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس موريتانيا، إنهما بحثا الأوضاع قى السودان، وأكدا حول أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار وتكثيف الجهود لوصول المساعدات الإغاثية للسعب السوداني، مع حث جميع الأطراف على التحلى بالحكمة للحفاظ على السودان الشقيق.