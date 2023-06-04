شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يهنئ الشعب المصرى بالإنجازات العظيمة.. ويؤكد: قوة مصر قوة للأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

ووجه الرئيس الموريتانى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى، الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر هي "أرض الكنانة"، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر فى العهد الميمون للرئيس السيسى.

وأضاف الرئيس الموريتانى:" يحق لنا جميعًا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هي قوة الأمة".