شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفرق قبل وبعد التطوير.. صورة ترصد التحول الكبير فى القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365 صورة لأحد العقارات بمنطقة القاهرة التاريخية الجارى تطويرها، حيث تظهر الصورة أحد المعالجات التى تمت لتطوير واجهات المنازل بشارع الدرب الأحمر، تحت الربع، بمنطقة باب زويلة، ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، والذى ينفذه صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وتنفذ الدولة مشروع تطوير للقاهرة التاريخية يشمل 5 مناطق بالقاهرة التاريخية هى:

المنطقة الأولى

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

المنطقة الثانية

هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

المنطقة الثالثة

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

المنطقة الرابعة

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

المنطقة الخامسة

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.