شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة: لم نتلق أى شكاوى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالعاصمة أن غرفة ديوان عام المديرية، تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وأن الإمتحانات تمر فى هدوء وانتظام ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .
وتؤدى طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى الفترة الأولى والفترة الثانية إمتحان (مواد فنية)، اما طلبة دبلوم الثلاث سنوات صناعى مهنى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم خمس سنوات صناعى، تؤدى إمتحان (مواد فنية).
ووتؤدى طلبة دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات، إمتحان (مواد فنية)، أما طلبة دبلوم ثلاث سنوات زراعى تؤدى إمتحان (محاصيل الحقل)، ويؤدى طلبة الدبلوم الفندقى ثلاث سنوات وخمس سنوات فترة أولى(مواد فنية)، فترة ثانية (محاسبة فندقى).
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