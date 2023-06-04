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شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة تصدر 3512 رخصة لحائزى الكلاب الأليفة خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوفير الرخص اللازمة لحائزي الكلاب الأليفة وتطوير الخدمة البيطرية المقدمة بتوفير خدمة مميزة.
وأوضحت المديرية، أنه يتم الكشف على الحيوان وتحصينه ضد مرض السعار وإعطاء الحائز بطاقة تسجيل حيوان قبل إصدار الرخصة المعدنية.
ونصحت مديرية الطب البيطري حائزي الكلاب بعدم التجول بالكلاب بدون وضع كمامة للفم ووجود طوق على الرقبة مثبت به الرخصة المعدنية حتى لا يحدث أي حوادث نتجية أي سلوك مفاجئ للحيوان، مشيرة إلى أن تكلفة إصدار الرخصة تبلغ 68.8 جنيه لعام 2023، ومتوفرة بجميع مراكز أداء الخدمة.
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