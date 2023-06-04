شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال الجماهير قبل لقاء الأهلى والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الجهات المعنية أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، وذلك حتى قبيل بدء المباراة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة.

وانتشر رجال الأمن بالإستاد لتأمينه من الداخل والخارج، مع التفتيش الدقيق للجماهير ومنع دخول الممنوعات.

ويلتقي الأهلي والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي.

وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة.

وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.