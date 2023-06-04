شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تحدد مقار تقديم اعتذارات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول، والتى تبدأ غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو 2023 إلى الخميس 8 مايو من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم تقديم طلبات اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول :-

- إدارة شبرا التعليمية تشمل الإدارات « إدارة روض الفجر التعليمية، إدارة الساحل التعليمية، إدارة شبرا التعليمية، إدارة الشرابية التعليمية، إدارة الزاوية التعليمية، إدارة حدائق القبة التعليمية، إدارة حدائق القبة التعليمية، يتم تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات .

- إدارة عين شمس التعليمية وتشمل « إدارة عين شمس التعليمية وإدارة السلام التعليمية، وإدارة المرج التعليمية، وإدارة المطرية التعليمية ، وإدارة الزيتون» يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات.

- إدارة المعادي التعليمية وتشمل « إدارة السيدة زينب و إدارة الخليفة والمقطم وإدارة مصر القديمة، وإدارة البساتين التعليمية، وإدارة المعادي التعليمية، وإدارة المعصرة التعليمية، وإدارة حلوان التعليمية، وإدارة التبين التعليمية، و إدارة المستقبل التعليمية وإدارة دار السلام التعليمية» يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً.

- إدارة الوايلي التعليمية وتشمل «إدارة غرب القاهرة التعليمية وإدارة عابدين التعليمية، وإدارة وسط القاهرة التعليمية، وإدارة باب الشعرية التعليمية، وإدارة الوايلي التعليمية، وإدارة منشأة ناصر التعليمية» ويتم تقديم الاعتذارات في مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة .

إدارة النزهة التعليمية وتشمل «إدارة مصر الجديدة التعليمية وإدارة النزهة التعليمية وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وإدارة الشروق التعليمية » يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات .