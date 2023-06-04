شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من بوخارست على متنها 183 سائحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد أولى رحلات شركة Fly LiLi القادمة من مطار بوخارست الدولي و على متنها 183 سائحاً.

ووجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وقامت سلطات مطار الغردقة الدولي باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتم استقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلات شهريا، وتعكس هذه الرحلة نجاح مطار الغردقة الدولي في استقطاب المزيد من شركات الطيران والسائحين حيث تم خلال الأسبوع الأخير استقبال أكثر من 3 خطوط طيران تهبط للمرة الأولى بمطار الغردقة من جهات مختلفة مما يبشر بموسم سياحي صيفي مزدهر.



