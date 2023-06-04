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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول مع جامعة الأزهر لتدريب خريجى معهد معاونى القضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، في شأن تدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات العمل.
ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وفي مستهل مراسم التوقيع أهدى رئيس جامعة الأزهر إلى وزير العدل درع جامعة الأزهر؛ مؤكدًا احترامه وتقديره لدور وزارة العدل ورجال القضاء.
وأعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات وزارة العدل وجامعة الأزهر.
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (1)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (2)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (3)
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (4)
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