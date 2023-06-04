شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي وأنظمة الجودة الشاملة داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتوفير بيئة عمل تتواكب مع المعايير القياسية لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، أعلنت د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حصول المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وتعد المرة الأولي التي يحصل فيها المعهد على اعتماد الجودة منذ تأسيسه، موجهة الشكر لكافة منتسبى المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز وعلى رأسهم أعضاء فريق الجودة برئاسة د. هشام عبد الهادي، وعضوية د. هاني محمود زامل، د. محمد سيد، د. علياء عبدالفتاح، م. أحمد محمود سليم، أ/ نجوى سليم، أ/ احمد سعيد، أ/ إيمان محمد.

وأشارت رئيس المعهد إلى أن حصول المعهد على الجودة جاء في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمعهد، وتنفيذًا لمبادرات المسار الأول للإستراتيجية المتعلق بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمى، مؤكدة حرص إدارة المعهد على دعم وتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء والتطوير المستمر، ورفع كفاءة القدرة المؤسسية والبحثية بالمعهد، بما يحقق المعايير القياسية للجودة الشاملة والعمل على الوصول للاعتماد الدولي.

وأضافت د. شيرين عبدالقادر أن حصول المعهد على شهادة الأيزو يعكس سعيه المستمر لتحسين العملية البحثية والإدارية، والذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي المعهد من أعضاء هيئة البحوث والعاملين، موضحة أن تبني أسلوب الجودة الشاملة يعد مدخلًا لتطوير أداء الإدارة؛ ليكون الخطوة الحقيقية نحو التغيير الإيجابي في تغيير فلسفة إدارة العمل من خلال بناء نظام إداري متكامل داخل المعهد، حيث يتم تطبيق إستراتيجية واضحة تركز على نشر ثقافة الجودة بين العاملين بالمعهد، من خلال الدقة في ممارسة الأعمال والتخطيط المسبق لتجنب الوقوع في المشكلات.

وأفادت رئيس المعهد أن لجنة الجودة بالمعهد قامت بإنشاء نظام جودة شامل يعمل على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا لمواصفات الأيزو 9001/2015 والمعايير الدولية بهذا الشأن، حيث قامت بتنفيذ العديد من ورش العمل للعاملين؛ للتعريف بالمواصفة القياسية الأيزو 9001، وكذلك تنفيذ كل المتطلبات والأنشطة اللازمة للحصول على الشهادة على أكمل وجه، واستطاع المعهد بجهود فريق الجودة وكافة منتسيبه الحصول علي اعتماد شهادة الجودة الأيزو (ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة، والذي يُعرف كمعيار نظام إدارة عام دولى معتمد.

وأكدت د. شيرين على أن المعهد نجح خلال الـفترة الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في تطبيق التحول الرقمي وتوطين أنظمة المراسلات ونظام الأرشيف الإلكتروني بالأقسام العلمية والإدارات المختلفة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق محاور الخطة الإستراتيجية للمعهد من أجل تطوير العمل البحثى والأداء الإداري، بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للدولة في التحول الرقمي والمدن العالمية الذكية من الجيل الرابع، موضحة أن المعهد يسعي خلال الفترة القادمة للحصول على شهادة الأيزو لمعامل القياسات والمعايرة والاختبارات للمعامل المتخصصة والمركزية بالمعهد، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة.