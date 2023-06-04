شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق 20 منشأة طبية لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة عناوين المنشآت الطبية التي تقرر غلقها بمحافظة الجيزة:
1-مركز طبي - بالشيخ زايد.
2-عيادات طبية - بالشيخ زايد.
3-عيادات تخصصية - بالشيخ زايد.
4-عيادة طبية - بالشيخ زايد.
5-معامل للتحاليل الطبية - بالشيخ زايد.
6-عيادات تخصصية "أمراض جلدية وتناسلية" - بالشيخ زايد.
7-مركز أشعة - بالشيخ زايد.
8-بنك دم - بالشيخ زايد.
9-عيادات تخصصية - ميدان الحصري - أكتوبر.
10-عيادة طبية - بأكتوبر.
11-عيادات تخصصية - بأكتوبر.
12-عيادات تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر.
13-عيادة أمراض جلدية - الحي الأول - أكتوبر.
14-عيادة أسنان - شارع جمال عبدالناصر - أكتوبر.
15-عيادة طبية - الحي الأول - أكتوبر.
16-عيادات طبية تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر.
17-عيادات تخصصية "أسنان" - شارع السنترال - أكتوبر.
18-عيادة طبية - الحي الأول - شارع السنترال - أكتوبر.
19-عيادة أمراض نفسية وعصبية - الحي الثاني - أكتوبر.
20-عيادة نساء وتوليد - شارع العشرين - فيصل - بولاق الدكرور.
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