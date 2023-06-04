شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق 20 منشأة طبية لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق 20 منشأة طبية إداريا لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للعلاج الحر التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة. وجاءت قائمة عناوين المنشآت الطبية التي تقرر غلقها بمحافظة الجيزة: 1-مركز طبي - بالشيخ زايد. 2-عيادات طبية - بالشيخ زايد. 3-عيادات تخصصية - بالشيخ زايد. 4-عيادة طبية - بالشيخ زايد. 5-معامل للتحاليل الطبية - بالشيخ زايد. 6-عيادات تخصصية "أمراض جلدية وتناسلية" - بالشيخ زايد. 7-مركز أشعة - بالشيخ زايد. 8-بنك دم - بالشيخ زايد. 9-عيادات تخصصية - ميدان الحصري - أكتوبر. 10-عيادة طبية - بأكتوبر. 11-عيادات تخصصية - بأكتوبر. 12-عيادات تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر. 13-عيادة أمراض جلدية - الحي الأول - أكتوبر. 14-عيادة أسنان - شارع جمال عبدالناصر - أكتوبر. 15-عيادة طبية - الحي الأول - أكتوبر. 16-عيادات طبية تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر. 17-عيادات تخصصية "أسنان" - شارع السنترال - أكتوبر. 18-عيادة طبية - الحي الأول - شارع السنترال - أكتوبر. 19-عيادة أمراض نفسية وعصبية - الحي الثاني - أكتوبر. 20-عيادة نساء وتوليد - شارع العشرين - فيصل - بولاق الدكرور.

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