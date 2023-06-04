شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 399 عبوة دواء بيطرى غير صالح للاستخدام خلال حملة بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة التفتيش العام بمديرية الطب البيطري بالجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة على عدد من معارض بيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بتكثيف المرور والحملات التفتيشية على معارض بيع الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية.

وشهدت الحملة تحرير محاضر لمعارض الأدوية البيطرية التابعة لقسم شرطة البدرشين وقسم شرطة الحوامدية لعدم وجود ترخيص لهما من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومزاولة المهنة من غير مختصيها، حيث أن أصحاب المعارض ليسوا أطباءً بيطريين ويقوموا بالكشف على الحيوانات ومعالجتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 زجاجة دواء بيطري دون أي بيانات عليها ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام البيطري ويتم بيعها على أنها أدوية بيطرية، وعدد 2 زجاجة من لقاح الحمى القلاعية غير صالح للاستخدام البيطري وعليه لا يقوم بدوره في تحصين الحيوان ضد المرض، بالإضافة إلى 147 علبة دواء بيطرية أقراص منتهية الصلاحية، وقد تم تحرير المحاضر الخاصة بذلك والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف.