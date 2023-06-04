شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء مراكز علاجية جديدة فى 5 محافظات لتقديم الخدمات لمرضى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تجربة خفض الطلب على المخدرات وأهداف التنمية المستدامة وذلك فى المؤتمر الدولي العلمى حول دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة خلال جلسة رئيسية بالمؤتمر استعرض خلالها رؤية الصندوق في خفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة في إطار متكامل ويتسق مع مجهودات خفض العرض وتتاح من خلاله الخدمات الوقائية والعلاجية ذات الجودة المرتفعة والمعتمدة علي الدليل العلمي.

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بقضية مكافحة تعاطى المخدرات، لافتا الى الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة الإدمان ،منها الوقاية الأولية وتتمثل في تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار الإدمان من خلال الروابط التطوعية لدى الصندوق والبالغ عددها 32 ألف متطوع حتى الآن على مستوى الجمهورية، ويتم تنفيذ الأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كذلك الاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حملات الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتي نجحت في خفض نسبة التعاطي من 8% مع بداية حملات الكشف عام 2019 إلى 0.7% حاليا.

وأوضح "عثمان " ان من ضمن أهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2030 تمتع جميع المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال نظام صحي متكامل للوقاية والعلاج من تعاطي وإدمان المواد المخدرة يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر علي تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ،حيث يتم إتاحة كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023" والتي تتمثل في المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 ، ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية " منهم مركزين فى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة " ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري،كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025.

واستعرض "عثمان "العلاقة بين الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق ونمو الاقتصاد ،حيث أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة "بداية جديدة " وتهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة ،كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي " لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة "وتم تدريب ما يقرب من 12350 متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.