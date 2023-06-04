شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى يبحثان تنظيم برامج تدريبية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس جمعية الصحفيين العمانية أمس، مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في مبنى المجلس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وما شهدته هذه العلاقات من تطور على كل الأصعدة والمجالات.

ونوه الجانبان بمستقبل هذه العلاقات، وفرص ومجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، خاصة مع حرص واهتمام قيادتي البلدين على الدفع بهذه العلاقات لمستويات أكبر وأشمل من التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عدد من نواب وأعضاء المجلسين أن سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية لديهما مواقف سياسية مشتركة، وأدوار محورية لحل الكثير من الصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية، بجانب دعمها للمواقف الدولية في حلحلة الكثير من القضايا العالقة، واصفين تلك العلاقات السياسية بالثابتة والمتزنة.

وناقش الجانبان فرص ومجالات التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الزيارات، مؤكدين أن العمل الإعلامي والصحفي يمر بالكثير من التحولات التي تتطلب منا كمؤسسات إعلامية ونقابية وصحفية عربية الاستعداد لهذه المرحلة، وإيجاد الوسائل التي ترتقي بالكوادر الصحفية، وقدرتها على مسيرة التطورات التقنية. خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن تحدثه هذه الثورة التقنية من متغيرات على المشهد الإعلامي، لذلك من المهم الإسراع في تبني برامج تدريبية مشتركة.

واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات، ووضع برنامج مشترك للتعاون خلال الفترة المقبلة.

ورحب الدكتور محمد بن مبارك العريمي بما أبداه رئيس المجلس الأعلى للإعلام من تعاون واهتمام بأهمية تعزيز برامج التعاون المشترك مع جمعية الصحفيين العمانية، وضرورة إيجاد قنوات تواصل وتعاون فيما بين الجانبين ، مرحبا في نفس الوقت بتنظيم برامج تعاون مشتركة خلال الفترة القادمة ، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتبادل اللقاءات والزيارات المشتركة . وقال العريمي بأن التجربة الإعلامية في جمهورية مصر هي تجربة ثرية ، والمدرسة الصحفية والإعلامية في مصر تمثل أنموذجا متميزا ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، لذلك سنحرص على الاستفادة من هذه التجربة.