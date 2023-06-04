شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الحضرية: الهدف من إعادة إحياء القاهرة التاريخية حفظ النسيج العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب الحنفى منسق عام صندوق التنمية الحضرية والمتحدث باسم الصندوق، إن القاهرة التاريخية تمتلك تراث عالمى وبه قيمة تراثية عالمية كبيرة، موضحا أن مصر لديها كم كبير من الآثار والتراث المعمارى وحرف يدوية، حيث أنه تم تسجيل القاهرة فى اليونسكو منذ 1979 .

وأضاف إيهاب الحنفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، نعمل على إعادة إحياء القاهرة التاريخية ونحافظ على النسيج العمرانى والأصل، ولدينا خطط أخرى نعمل عليها لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

أوضح إيهاب الحنفى، نعمل على الحفاظ على المبانى الأثرية الموجودة بالقاهرة التاريخية، ونعمل فى 5 مناطق كمرحلة أولى وهى الحاكم، باب زويلة، حارة الروم، الحسين، درب اللبانة، ونعمل إعادة تأهيل المبانى ذات الحالة الإنشائية الجيدة، ولدينا مشروع ضخم وهى حدائق الفسطاط ونقل بعض الأنشطة التى لا تتوافق مع "القاهرة التاريخية" لمنطقة الـ 60 فدانا.