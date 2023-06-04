شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى: حريصون على التنسيق والتشاور مع الأشقاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، أن مصر والأردن لديهما حرص شديد على تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومنها الشئون البرلمانية.

وقال الصفدي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مباحثاته اليوم /الأحد/، مع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الذي يزور الأردن حاليا، إنه لمس خلال المباحثات الرسمية مع جبالي اليوم رغبة قوية ومشتركة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه لبدء في هذا الإطار في القريب العاجل.

وأضاف الصفدي، قائلا: "نحن في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني حريصون على إدامة التنسيق والتشاور مع الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن مصر العظيمة قدمت لأمتها الكثير من المواقف والتضحيات، وواجبنا اليوم الوقوف إلى جانبها في قضية سد النهضة.

وكشف أن لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية تم تشكيلها من جانب كلا البرلمانيين، مشيرا إلى أن العمل من خلال هذه اللجنة سيعزز التعاون والتشاور والتنسيق بين البلدين في كافة القطاعات والمجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بشكل عام.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات مرتقبة بين برلمانات مصر والأردن والعراق، للبناء على مخرجات القمم الثلاثية والتي تذهب نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.

وأشاد الصفدي بالمواقف المصرية الرسمية الداعمة والراسخة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن مصر والأردن يعتبران القضية الفلسطينية قضيتهما المركزية والمحورية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أكد أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية وقوية ومتجذرة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عقب مباحثات ثنائية بمقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد.

وقال جبالي إن التعاون والشراكة بين القاهرة وعمان لهما تاريخ طويل وكبير، معبرا عن الشكر والتقدير للمواقف الأردنية بشأن القضايا المصرية وخصوصا قضية سد النهضة .

وأضاف أن قوة العلاقات بين القاهرة وعمان تأتي من قوة العلاقات بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن المصريين يشعرون في الأردن وكأنهم في بلدهم وكذلك الأردنيين في مصر .

وكشف أن مباحثاته مع نظيره الأردني تناولت مجمل القضايا الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تشكيل لجنة بين برلمانيي البلدين من أجل مزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في الشئون البرلمانية والتشريعية.

ولفت جبالي إلى أنه تم التباحث أيضا في سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد.

وأكد تطابق الموقف المصري والأردني بشأن مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها القضية المحورية للبلدين، والأمة العربية.

ووجه الشكر والتقدير والاحترام للأردن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون والتواصل مع رئيس مجلس النواب الأردني. وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتبادل الخبرات بين كوادر كلا المجلسين.

وقد أجرى رئيس مجلس النواب مباحثات رسمية مع نظيره الأردني بمقر مجلس النواب، أكدا خلاها على أهمية إدامة التنسيق والتشاور البرلماني المشترك خدمة لصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر المباحثات عن الجانب المصري، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب والنائب الدكتور سامي محمد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب عمرو أحمد ابراهيم، وأحمد الشرقاوي، وميرفت الكسان ، والدكتورة صبورة السيد، ، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس مجلس النواب، وسفير مصر في الأردن محمد سمير .

وعن الجانب الأردني حضرها: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنائب خلدون حينا رئيس لجنة الشؤون الخارجية.