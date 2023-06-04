شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا بالقسم العلمي وافته المنية قبل دخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمادتي الفقه والحديث، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى من عدم مراعاة الامتحانات للوقت المحدد، أو صعوبة الأسئلة.

وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجان معهد بنين وفتيات المنصورة، التابعة لمنطقة الدقهلية الأزهرية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، للتيسير على الطلاب وتوفير الجو المناسب لهم.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير الفنية من واضعي الامتحان، والتي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وقد وردت إلى الغرفة بعض الملاحظات التي لم تؤثر على سير الامتحانات.

وقد عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن الرضا بامتحان مادة الفقه والحديث، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام.

هذا ونعى قطاع المعاهد الأزهرية الطالب محمد أحمد الشبراوى، الطالب بالقسم العلمي بمعهد بنين العريش، حيث وافته المنية بمستشفى العريش قبل دخوله امتحانات الشهادة الثانوية، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.