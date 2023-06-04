شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: البابا تواضروس حالته مستقرة ويستقبل الأفراد حسب الأجندة المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القمص موسي ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس بخير وما تعرض له من وعكة صحية كان أمرا بسيطا، قائلا: "كنا حريصين على توصيف الوضع بدقة من أجل طمأنة الجميع ولا يوجد تطورات في الحالة".

وأضاف موسى ابراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة دي أم سي، أن البابا تواضروس كان في النمسا وأجرى الفحوصات الدورية الروتينية وهذا يؤشر أنه لا علاقة بين الحالة التي كان عليها في قداس عيد الميلاد والذي تعرض له اليوم من وعكة صحية.

وأوضح القمص موسي ابراهيم، أن البابا تواضروس تعرض لوعكة صحية طارئة وحالته الصحية مستقرة، مضيفا: "البابا مستمر في استقبال الأفراد حسب الأجندة المحددة مسبقا لكن اللي تم إيقافه لبضعة أيام هو الاجتماعات الرعوية على اعتبار أن من أساسيات العلاج الراحة".