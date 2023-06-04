شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا مخزون كاف من اللحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على إنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه حصلت انخفضات تصل إلى 2.5% من متوسط أسعار الحبوب في البورصات العالمية ولكن لم تعد الأسعار إلى ما قبل عام 2019.

وأوضح إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، أن أهم شيء هو توفر السلع الأساسية في الأسواق، وقد يتغاضى البعض عن الأسعار مقابل الوفرة، قائلا: "السعر مهم جدا للمواطن ولكن الأهم هو وفرة السلعة في الأسواق والاحتفاظ باحتياطات آمنة من السلع".

وتابع: "جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية وانخفضت أسعار الدواجن بسبب وفرة الأعلاف في الأسواق"، مشيرا إلى أن مصر لديها مخزون كاف من السلع الاستراتيجية يكفي لـ6 شهور، كما أن لدينا مخزون كافي من اللحوم بمنافذ وزارة التموين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى.